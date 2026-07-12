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16:14, 12 июля 2026Путешествия

В Пулково предупредили о корректировках расписания

Пулково: Возможны корректировки расписания из-за ограничений полетов в аэропортах Москвы
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В аэропорту Пулково предупредили о возможных корректировках расписания из-за временных ограничений на полеты в Москве. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает в Telegram-канале пресс-служба воздушной гавани Санкт-Петербурга.

«Пассажиры, ожидающие своих рейсов, обслуживаются в полном соответствии с Федеральными авиационными правилами», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что актуальную информацию можно получить на онлайн-табло аэропорта, через официального бота в мессенджере «Макс», по телефону кол-центра, у представителей авиакомпании, из объявлений по громкой связи, а также у агентов по гостеприимству, работающих в терминале.

Ранее 12 июля сообщалось, что в связи с неблагоприятными метеоусловиями — грозовым фронтом — в Московской области «Аэрофлот» был вынужден скорректировать расписание, в том числе перенести время вылета и отменить некоторые рейсы.

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