Раскрыто число посетивших Европу украинцев после отмены виз

Число украинцев, которые посетили страны Европейского Союза с момента отмены визового режима, достигло 1,29 миллиона человек. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на странице в Facebook.
Он также прокомментировал запуск рейсов авиакомпании Ryanair с Украины в Европу. «Страны Европы становятся все более близкими (...). Это очевидное доказательство того, что безвизовый режим с Европой, которого так ждали украинцы, работает успешно», — написал Порошенко.
17 мая 2017 года глава Европарламента Антонио Таяни и Кармело Абела, министр внутренних дел Мальты, председательствующей в Евросоюзе, подписали закон, предоставляющий безвизовый режим гражданам Украины.
Согласно достигнутому между Киевом и Брюсселем соглашению, граждане Украины могут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. Разрешения на работу и учебу в Евросоюзе украинцы не получили.