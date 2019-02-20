Япония разместит у себя американские ракеты несмотря на протесты России

Япония разместит на своей территории американские комплексы противоракетной обороны Aegis Ashore. Об этом заявил министр иностранных дел страны Таро Коно, передает ТАСС.

По его словам, Токио не является участником Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а значит, не несет никаких обязательств по документу. «Япония не несет каких-либо обязательств по ДРСМД и не может его нарушать», — сказал он.

Ранее министр обороны страны Такэси Ивая пояснил, что Aegis Ashore, закупаемые у США, не будут обладать возможностью запуска ракет «Томагавк», а предназначены лишь для перехвата баллистических ракет.

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Заявление главы японского МИД связано с тем, что Россия считает установку для пуска управляемых ракет Мк-41, входящую в состав систем Aegis Ashore, нарушающей Договор РСМД.

О том, что США к 2023 году планируют разместить на Японских островах два американских комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, стало известно в декабре 2017 года.

Установка Мк-41 применяется для запуска зенитных управляемых и крылатых ракет, в том числе класса «Томагавк». По мнению Вашингтона, Aegis Ashore не имеет наступательных возможностей с применением баллистических или крылатых ракет наземного базирования и соответствует ДРСМД.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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