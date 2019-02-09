США ответили на предложение России уничтожить запрещенное вооружение

Американское вооружение не нарушает требований договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в документе миссии США при НАТО, опубликованном на сайте организации.

Как объяснили в миссии, договор РСМД не ограничивает разработку, испытания и применение многократно используемого вооружения, а сам термин «ракета» используется только в отношении одноразовых конструкций.

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Кроме того, установка для пуска управляемых ракет Мк-41 входит в состав систем противоракетной обороны Aegis Ashore, которая, по мнению американской стороны, «не имеет наступательных возможностей с применением баллистических или крылатых ракет наземного базирования», что делает ее соответствующей ДРСМД.

Ограничения не касаются также и ракет-мишеней, считают в миссии, так как их пускают «для исследования и разработки систем противоракетной обороны США, а не разработки самих ракет-мишеней».

7 февраля Россия предложила США уничтожить установки для пуска управляемых ракет Мк-41, ракеты-мишени и ударные беспилотники, чтобы выполнить ряд условий для соблюдения ДРСМД. До этого президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре в ответ на аналогичные действия США.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагонеполагают, что наземная ракета имеет дальность действия от 500 километров. Москва это отрицает.

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