США и Россия обменялись «ракетными» нотами

Россия и США обменялись нотами в связи с ситуацией с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил на пресс-конференции замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

По его словам, 2 февраля ведомство получило послание от американской стороны, в котором Москву обвиняли в нарушении соглашения. Ответную ноту передали американскому посольству 4 февраля. В ней «мы категорически отвергли голословные, беспредметные утверждения о несоблюдении нами ДРСМД», подчеркнул Рябков.

Замминистра добавил, что тогда же Россия уведомила США, что приостанавливает свои обязательства по договору, пока Вашингтон не начнет его соблюдать. В МИД подчеркнули, что американская сторона нарушает соглашение, с 1999 года используя в испытаниях баллистические ракеты-мишени. Они по характеристикам аналогичны ракетам средней и меньшей дальности, отметил Рябков.

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6 февраля заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США после выхода из ДРСМД собираются создавать ракеты, запрещенные соглашением.

2 февраля российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. Вашингтон настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Указывалось, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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