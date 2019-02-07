Хиллари Клинтон рассказала о «подарке Путину» от США

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — это «подарок российскому президенту Владимиру Путину», заявила бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Ее слова передает The Hill.

По ее мнению, администрация президента США Дональда Трампа расторгла соглашение, как следует не подчеркнув ответственность Путина за его расторжение. Как полагает Клинтон, ошибочное отношение к освещению ДРСМД было заложено еще при Обаме.

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«У нас есть фотографии, мы много знаем об их нарушениях, и нам стоило лучше работать для того, чтобы не только американцам, но и русским, и европейцам стало ясно, что Россия не соблюдает свои обязательства», — заявила Клинтон. Она также подчеркнула, что США не стоило выходить из договора без обсуждения какой-либо другой формы соглашения с Россией.

2 февраля российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. Вашингтон настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Указывалось, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». Москва это отрицает.

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