Россия отказалась будоражить Запад договорами об оружии

Россия не будет предлагать странам Запада новые инициативы в области контроля над вооружениями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в Ашхабаде, передает «Интерфакс».

По его словам, Москва предлагала коллегам из США и НАТО переговоры. Также российская сторона передавала множество инициатив по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и другим темам, которые касаются стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а затем неоднократно напоминала о них, отметил глава МИД. В частности, это касалось вопроса о возможном продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в 2021 году

«Поскольку никакой реакции от наших западных коллег не последовало, президент [России Владимир] Путин поручил не будировать эти темы», — отметил Лавров. Он добавил, что теперь Москва спокойно выжидает, пока западные партнеры созреют для того, чтобы отреагировать на предложения, передает РИА Новости.

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2 февраля российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. Вашингтон настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Указывалось, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». Москва это отрицает.

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