Франция отработала ядерное сдерживание

Во Франции прошла симуляция миссии по ядерному сдерживанию после сообщений о выходе США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Reuters.

Миссия длилась 11 часов и включала все фазы, в том числе дозаправку и атаку. Участвовал в ней многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale.

Как заявил представитель ВВС страны, «эти реальные удары запланированы в системе вооружений». Отмечается, что они проводятся через определенные промежутки времени, но достаточно редки, потому что при этом используются настоящие ракеты, хоть и без боеголовки.

Когда именно было проведено испытание, не сообщается. Как часто их проводят, также не уточняется.

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2 февраля российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. Вашингтон настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Указывалось, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». Москва это отрицает.

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