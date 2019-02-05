Россия обвинила Японию в зависимости от США

Позиция Японии в отношении российско-американского Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) показывает несамостоятельность Токио. Об этом сообщил помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов, передает РИА Новости.

По его словам, Москва озабочена ничем не обоснованными словами генсека японского кабинета министров Ёсихидэ Суги о якобы нарушении ДРСМД российской стороной. Венедиктов указал, что обвинения озвучивает страна, активно сотрудничающая с США в военной сфере и планирующая разместить у себя части американской системы противоракетной обороны.

Он отметил, что это вносит вклад в нарушение стратегической стабильности и отразится на переговорах с Россией и атмосфере двусторонних отношений. «Отсылка к пониманию действий Вашингтона в очередной раз свидетельствует о нежелании Токио занимать самостоятельную позицию по важным внешнеполитическим вопросам», — добавил помощник секретаря Совбеза.

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4 февраля Суга заявил, что Токио понимает мотивы США, вышедших из ДРСМД. При этом он считает ситуацию с прекращением действия соглашения нежелательной.

2 февраля российский лидер Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США. Вашингтон настаивает, что причиной решения стало систематическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, тогда как США продолжают их соблюдать. Указывалось, что процесс выхода из договора завершится через шесть месяцев, если Россия не вернется к исполнению договоренностей.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». Москва это отрицает.

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