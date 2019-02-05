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В России отреагировали на «идеальные для ракет США» Курилы

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Рассуждения о размещении американских ракет на Курильских островах неуместны и необоснованны. Об этом заявил посол России в Японии Михаил Галузин, передает РИА Новости.

По его словам, подобные материалы в СМИ «созданию позитивной, конструктивной атмосферы диалога с Японией не способствуют». Галузин указал, что они беспочвенны, потому что Южнокурильские острова перешли к Советскому Союзу на абсолютно законных основаниях.

В опубликованной статье Japan Business Press утверждается, что Южные Курилы станут идеальным местом для размещения американских ракет. В материале указывается, что расположение средств ПВО на острове Итуруп позволит защитить США и Японию от северокорейских баллистических ракет.

Ранее 5 февраля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в переговорах по мирному договору первый шаг — за Токио, который должен признать российский суверенитет над Южными Курилами и итоги Второй мировой войны.

За день до этого организаторы ежегодного митинга в Токио за возвращение «северных территорий», как в Японии называют южную часть Курил, решили избегать выражения «незаконная оккупация», писал ТАСС. Они считают, что такие термины могут оказать негативное воздействие на атмосферу идущих переговоров с Россией. Акция пройдет 7 февраля.

22 января в Москве прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

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Предыстория: В Японии признали Курилы идеальным местом для ракет США
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