Жители Сахалина выступили против передачи Курил Японии

Абсолютное большинство жителей Сахалина считает острова Курильской гряды российской территорией и выступает против их передачи Японии. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Лимаренко.

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«Судьба островов Курильской гряды для жителей Сахалина решена однозначно: это наша, российская земля. За морем, в Японии, об этом могут говорить сколько угодно. Мы знаем, что такая повестка существует, но она предназначена для японской аудитории, не для тех людей, которые живут на Сахалине и Курилах. В нашей области абсолютное большинство не считает, что этот вопрос реально стоит на повестке дня», — сказал чиновник.

По его словам, у региона есть другие темы для обсуждения с японцами, в том числе в области «сотрудничества на взаимовыгодных условиях».

28 января Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса об отношении россиян к теме передачи Японии южной части Курильских островов ради заключения с Токио мирного договора и развития двусторонних отношений. Три четверти опрошенных (77 процентов) выступили против такого шага, 14 процентов — за.

22 января в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В ее рамках прошли переговоры по заключению мирного договора по итогам Второй мировой войны, камнем преткновения в котором являются Курилы. В Кремле отметили неизменность позиций сторон. Японская сторона настаивает, что острова принадлежат ей, и требует их вернуть.

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