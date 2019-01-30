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Япония отказалась сдавать позиции по Курилам

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Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет над южными Курилами принадлежит Японии, выступая в нижней палате парламента страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости/.

Заявление о том, что суверенитет над «северными территориями» — так японцы называют южные Курилы — принадлежит Японии, было ответом на вопрос депутата о том, являются ли они «исконной территорией Японии». Сам Абэ такой формулировки избежал.

27 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что препятствием для переговоров по Курилам является то, что Япония поддерживает санкции, введенные Западом против России. Он также рассказал, что российский президент Владимир Путин предлагал японской стороне мирный договор без дополнительных условий, но это предложение не нашло понимания.

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ прошли в Москве 22 января. Позже в Кремле отметили неизменность позиций сторон. Японское агентство сообщило, что Москва и Токио изучают возможности включить в документ пункт о гарантиях безопасности. Это связано с союзническими обязательствами Японии перед США.

20 января источники в японском правительстве сообщали, что Токио готово рассматривать мирное соглашение с Россией при условии передачи двух островов Курильской гряды — Шикотан и Хабомаи. В МИД России называли ключевым пунктом признание Японией итогов Второй мировой войны, по которым Курилы отошли СССР.

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