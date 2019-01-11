Россия напомнила ключевое условие заключения мира с Японией

Ключевым условием для заключения мирного договора между Россией и Японией является признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

В частности, речь идет о признании российского суверенитета над Курильскими островами.

Комментарий МИД был опубликован в связи с предстоящим 12-15 января визитом министра иностранных дел Японии Таро Коно в Москву. Первый раунд переговоров по проблеме заключения мирного договора пройдет 14 января.

9 января Россия выразила обеспокоенность заявлениями Токио по вопросу мирного договора. Тогда также подчеркивалось, что Москва выступает за четкую приверженность соблюдению итогов Второй мировой войны, включая принадлежность России южных Курильских островов.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Согласно Совместной Декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года, Москва соглашается на передачу Японии двух из четырех островов южных Курил (Хабомаи и Шикотан) «с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора».

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