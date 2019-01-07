Премьер Японии на могиле отца поклялся договориться с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по поводу Курильских островов. Такое заявление он сделал во время посещения могилы отца, расположенной в городе Нагато (префектура Ямагути). Об этом сообщает NHK.

«Я каждый день буду делать все возможное, клянусь перед могилой выполнять свои обязанности», — объявил глава японского правительства. По словам Абэ, его отец — Синтаро Абэ — занимался вопросами российско-японских отношений и тоже поклялся сделать все возможное, чтобы «сдвинуть ситуацию с мертвой точки».

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В субботу, 5 января, Абэ объявил, что наступивший 2019 год станет кульминационным в переговорах относительно мирного договора между Японией и Россией.

В середине ноября 2018 года японский премьер-министр говорил, что в случае возможной передачи японской стороне части южных Курильских островов военные базы США там размещены не будут.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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