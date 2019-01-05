Япония объявила о кульминации в переговорах с Россией

Наступивший 2019 год является кульминационным в переговорах относительно мирного договора между Японией и Россией. С таким заявлением в субботу, 5 января, выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает РИА Новости со ссылкой на агентство «Киодо».

«Вместе с президентом [России Владимиром] Путиным мы идем на переговоры, исполненные решимости поставить в них точку», — сказал японский премьер.

4 января Абэ заявил, что намерен посетить Россию во второй половине января, передавал ТАСС.

Предыдущая встреча Путина и Абэ состоялась в ноябре на саммите АСЕАН в Сингапуре. По результатам встречи российский лидер подтвердил, что японская сторона готова к диалогу о мирном договоре, к которому Москва и Токио не могут прийти уже более 70 лет. Основным препятствием для его подписания является нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелага Хабомаи.

По словам Путина, Япония выразила готовность активизировать переговоры по заключению мирного договора на основе Московской декларации 1956 года. По этому документу СССР должен был передать Шикотан и Хабомаи Японии после заключения мира между странами, это обязательство перешло Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза. Кунашир и Итуруп в декларации не упоминаются. При этом Токио называет все острова своими «северными территориями».

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