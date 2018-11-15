Путин подтвердил готовность Японии к диалогу о мирном договоре

Диалог с Японией по мирному договору на основе Декларации 1956 года требует серьезной проработки, заявил президент России Владимир Путин по итогам визита в Сингапур. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 15 ноября.

«Вчера в ходе нашей встречи премьер-министр [Японии Синдзо Абэ] действительно сказал, что Япония готова была бы вернуться к обсуждению той проблемы на основе Декларации 1956 года. Но это требует, конечно, отдельной, дополнительной серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации, как я только что об этом сказал, далеко не все ясно», — сказал он.

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Российский лидер отметил, что диалог на эту тему действительно возобновлен. «Мы считаем, что все что на сегодняшний день сложилось — сложилось на основе международно-правовых документов, закрепленных в результате работы после Второй мировой войны. Тем не менее, как вы знаете, Япония ставит вопрос по-другому», — добавил Путин.

10 ноября сообщалось о намерении Абэ обсудить с Путиным заключение мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. Согласно документу, Москва допускает передачу Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа в документе не уточняется.

В сентябре российский лидер уже предлагал Японии подписать мирный договор, однако получил отказ. В Токио объяснили, что мир может быть заключен только после решения территориального спора между странами.

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