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Япония понадеялась на доверие России

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Синдзо Абэ и Владимир Путин

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ понадеялся, что доверие между ним и российским лидером Владимиром Путиным поспособствует заключению мирного договора. Об этом сообщает ТАСС в среду, 14 ноября.

«На основе выстроенного доверия мы решим территориальный вопрос и заключим мирный договор», — сказал он после переговоров с российским президентом. Он также рассказал, что общался с Путиным лишь в присутствии переводчиков и добавил, что дискуссия была содержательной. По словам Абэ, он готов «вместе с президентом Путиным поставить точку» в ситуации с отсутствием со времен окончания Второй мировой войны мирного договора между странами. Что именно обсуждали и к каким выводам пришли лидеры, не уточняется.

Глава японского правительства также поведал о планах посетить Россию в 2019 году.

13 ноября Абэ и Путин встретились в Сингапуре, где проходят Восточноазиатский саммит и встреча лидеров стран АСЕАН. Ранее стало известно, что Абэ хочет предложить Путину ускорить переговоры по территориальному вопросу. Предполагается, что стороны обсудят заключение мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно документу, Москва допускает передачу Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа не упоминается.

В сентябре президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Япония отвергла это предложение и заявила, что мир не будет заключен до тех пор, пока страны не урегулируют территориальный спор на Курилах. В Токио также усомнились в спонтанности предложения Путина и предположили, что это было заранее спланировано.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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