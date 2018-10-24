Премьер Японии поведал о мире с Россией

Япония заключит мирный договор с Россией на основе отношений доверия. Такое заявление сделал премьер-министр страны Синдзо Абэ, передает РИА Новости.

«На основе отношений доверия между мной и президентом России [Владимиром Путиным] мы решим территориальную проблему и заключим мирный договор», — сказал он во время речи в парламенте. По его словам, Япония откроет новую эру в отношениях с Москвой, а отсутствие мирного договора между странами ненормально.

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Он отметил, что страны выполняют соглашения, заключенные в 2016 году во время визита Путина в страну. Тогда были подписаны документы об экономическом сотрудничестве, в том числе на спорных Курильских островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. «Уже второй год бывшие жители островов могут посетить могилы предков, прибывая на острова на самолете, мы начали работу над реализацией совместной экономической деятельности», — подчеркнул Абэ.

12 сентября на полях Восточного экономического форума, Путин предложил Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. В Токио резко отвергли предложение, заявив, что Япония не будет заключать мирный договор с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован территориальный спор.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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