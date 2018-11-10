Япония решила договориться с Россией по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по территориальному вопросу. Об этом сообщает «Майнити» со ссылкой на источники.

Предполагается, что стороны обсудят заключение мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно этому документу, Москва допускает передачу Японии Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа не упоминается.

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По информации издания, Абэ согласен следовать этому документу. Ранее японские власти настаивали на другой последовательности – передать южные Курилы и лишь после этого заключить мирный договор.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Япония отвергла это предложение и заявила, что мир не будет заключен до тех пор, пока страны не урегулируют территориальный спор на Курилах. В Токио также усомнились в спонтанности предложения Путина и предположили, что это было заранее спланировано.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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