Японский премьер решил заключить мир с Россией при жизни

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не хочет оставлять проблему мирного договора с Россией следующим поколениям. Такое заявление он сделал во время интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По мнению премьера, у отношений России и Японии многообещающие перспективы. «Нам хотелось бы полностью высвободить этот потенциал», — сказал он. Для его раскрытия, по словам Абэ, необходим мирный договор.

Глава японского правительства отметил, что он и президент России Владимир Путин решительно настроены, «опираясь на взаимное доверие, поставить окончательную точку в территориальном споре» и не переносить проблему «на плечи следующих поколений».

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Ранее 22 ноября в МИД России заявили, что хотят понять, как именно Токио трактует положения декларации 1956 года, на основе которой предполагается заключение договора. Об этом сообщал «Интерфакс». В частности, озабоченность вызывает то, как понимается принадлежность Курильских островов.

«Важно понять, как Токио трактует сегодня декларацию 1956 года с точки зрения признания в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая законности принадлежности Южных Курил РФ по ее результатам», — сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она также отметила, что неясно, какое влияние на договоренность окажет военный союз США и Японии.

До этого в Токио пообещали, что, в случае возможной передачи японской стороне части южных Курильских островов, военные базы США там размещены не будут.

Путин встретился с японским премьером 14 ноября в Сингапуре на саммите АСЕАН. По словам российского лидера, Синдзо Абэ выразил готовность активизировать переговоры по заключению мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. Между тем Путин отметил, что в указанном документе «далеко не все ясно».

Согласно документу Москва допускает передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора.

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