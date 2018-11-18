Кремль исключил автоматическую передачу Курил и вспомнил горький опыт

Принятие советско-японской декларации за основу переговоров по Курилам не означает, что спорные территории могут быть автоматически переданы Японии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет. Об этом, собственно, говорил президент Путин, отвечая на вопросы журналистов», — сказал он.

«Вести переговоры, находясь в воздухе, не опираясь на какую-то базу, сложно. Поэтому оба лидера приняли решение взять за основу декларацию 1956 года», — пояснил он.

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По словам Пескова, Москва и Токио могут пойти на компромисс в том случае, если он не будет противоречить национальным интересам ни одной из сторон. Кроме того, Россия учтет союзнические обязательства США перед Японией.

«Россия — страна наученная, имеющая горький опыт в плане НАТО. Вспомним Михаила Сергеевича Горбачева, Германию, США. Вспомним ползучую экспансию НАТО, в том числе военной инфраструктуры, в сторону наших границ, которая продолжается по сей день», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин встретился с японским премьером Синдзо Абэ 14 ноября в Сингапуре на саммите АСЕАН. По словам российского лидера, японская сторона готова активизировать переговоры по мирному договору. Диалог будет строиться на базе советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва после заключения соглашения допускает переход островов Хабомаи и Шикотан под юрисдикцию Японии.

В свою очередь, Синдзо Абэ заявил, что Япония готова отказаться от военных баз США на Курилах в случае возможной передачи этих территорий.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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