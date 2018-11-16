Япония пообещала оставить Курилы без американских военных баз

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в случае возможной передачи японской стороне части южных Курильских островов военные базы США там размещены не будут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское издание Asahi Shimbun.

В соответствии с японо-американским договором безопасности США могут размещать свои военные базы на всей территории страны. Но как сообщили изданию высокопоставленные японские чиновники, они не могут быть размещены без согласия Японии.

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Ранее стало известно, что Абэ хочет предложить Путину ускорить переговоры по территориальному вопросу. Предполагается, что стороны обсудят заключение мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно документу, Москва допускает передачу Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Судьба Кунашира и Итурупа не упоминается. 13 ноября Абэ и Путин встретились в Сингапуре, где проходят Восточноазиатский саммит и встреча лидеров стран АСЕАН.

В сентябре Владимир Путин предложил Синдзо Абэ подписать мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий, однако Япония отвергла это предложение и заявила, что мир не будет заключен до тех пор, пока страны не урегулируют территориальный спор на Курилах.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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