Японцы успокоили жителей российских Южных Курил

Возможная передача части Курильских островов Японии должна происходить при согласии их российских жителей и не подразумевает переселения россиян с этих территорий. Об этом во вторник, 1 января, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу «Асахи», передает ТАСС.

По словам Абэ, в ходе переговоров речь не идет о позиции «уходите отсюда». «Это (процесс возможной передачи — прим. «Ленты.ру») должно проходить таким образом, чтобы проживающие там россияне согласились с переходом принадлежности [территорий] к Японии», — пояснил он.

В ноябре 2018 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков исключил автоматическую передачу спорных территорий Курильских островов Японии. По его словам, Москва и Токио могут пойти на компромисс в том случае, если он не будет противоречить национальным интересам ни одной из сторон.

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Президент России Владимир Путин встретился с Абэ 14 ноября 2018 года в Сингапуре на саммите АСЕАН. Сообщалось, что японская сторона готова активизировать переговоры по мирному договору.

Диалог будет строиться на базе советско-японской декларации 1956 года, согласно которой Москва после заключения соглашения допускает переход островов Хабомаи и Шикотан под юрисдикцию Японии. В Токио, в свою очередь, готовы отказаться от военных баз США на Курилах в случае возможной передачи этих территорий.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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