Япония рассекретила переговоры с США по Курилам

Министерство иностранных дел Японии обнародовало материалы о переговорах с США по мирному договору с СССР. Об этом сообщает Jiji Press.

В январе 1960 года японский МИД подготовил документы для переговоров тогдашнего главы ведомства с американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром в США.

Согласно материалам от 5 января, в Токио намеревались заключить мирный договор с Москвой, решив вопрос спорных территорий: вернув две островные группы Южных Курил — Шикотан и Хабомаи, «плюс альфа» — некое добавочное условие.

В документе отмечается, что такое требование поступило от японских рыбаков в 1959 году. Как писало РИА Новости, они требовали согласиться на возврат двух островов при условии, что «СССР признает некие потенциальные возможности в связи с остальными спорными островами — Кунаширом и Итурупом или при условии обеспечения гарантий безопасного промысла в этом районе».

В то же время Jiji Press пишет, что моряки настаивали, чтобы мирное соглашение было заключено быстро, даже при том, что японское общество может не поддержать его положения.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

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