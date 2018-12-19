Мир
 
Последние новости
В России рассказали о создании ударных подлодок
На заместителя главреда «Эха Москвы» напал мужчина с пистолетом
Замерзший на Колыме испанец высказал мнение о россиянах
Полиция разбудила найденный в мусорном мешке «труп»
Белорусский чиновник отметил нехватку мерседесов и бабла
Премию мира захотели дать за название Македонии
Скидку россиянам на дорожные штрафы назвали популизмом и собрались отменить
Названы лучшие шоколадные конфеты
Нурмагомедов отказался разделять русских и кавказцев
Новости партнеров

Япония отреагировала на размещение российских военных на Курилах

Перейти в «Мою Ленту»

Япония выразила протест в связи со строительством казарм для российских военнослужащих на Курильских островах Итуруп и Кунашир. Об этом пишет газета The Mainichi со ссылкой на главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Сугу.

По его словам, заявление было сделано во вторник, 18 декабря, по дипломатическим каналам в Москве. Он также отметил, что в настоящий момент стороны работают над ускорением переговоров по мирному договору, которые были затруднены из-за территориального спора.

По информации ТАСС, общежития для военнослужащих на островах Итуруп и Кунашир будут заселены до конца 2018 года. Начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев отметил, что два аналогичных общежития были сданы в 2017 году. В 2019-м планируется построить еще два-три на Итурупе и одно на Кунашире.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.

Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает сам факт территориального спора.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Japan protests over new Russian military barracks in disputed islands
Отдать Курилы Японии захотело больше россиян
Россия разместит военные самолеты на оспариваемой Японией территории
Другие материалы рубрики
Мир00:03Сегодня

«Мы можем помочь наладить отношения с США»

Израильский политик о дружбе с Россией, террористах и Сирии
10:15Сегодня

Премию мира захотели дать за название Македонии

08:50Сегодня

США захотели вооружить Турцию

09:38Сегодня

Ответственному за резню сербу запретили ехать в США

Мир00:01 1 ноября
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
05:05Сегодня

Учительница захотела в ад ради любви ученика и поплатилась

00:43Сегодня

Бельгийский премьер подал в отставку

06:20Сегодня

В США зафиксировали рекорд смертности от огнестрельного оружия

Мир00:0115 декабря

«Человека убивали за неправильную считалочку»

От Чечни до Украины: он прошел все войны бывшего СССР и готов о них рассказать
20:4418 декабря

США обвинили Москву в нежелании возвращаться к реальности

03:20Сегодня

Россия отказалась демонстрировать США свою ракету

03:45Сегодня

США призвали Украину к религиозной свободе

Россия
«Оно появляется, когда гаснет свет»
Кто и зачем возвращает жизнь в заброшенные российские кинотеатры
«Чем реже болезнь — тем она дороже»
Тысячи россиян страдают редкими заболеваниями. Но получить лечение могут не все
Горбачев ответил Путину
«Рождение внука он отметил запоем»
Как взять на работу мужчину и не облажаться? Отвечает владелица бизнеса
Учителям и врачам Сахалина поднимут зарплату
Грязный снег в российском городе попытались скрыть белой краской
Появилась новая версия смерти московского броненосца Креветки
Все материалы
Мир
«Мы можем помочь наладить отношения с США»
Израильский политик о дружбе с Россией, террористах и Сирии
Премию мира захотели дать за название Македонии
Ответственному за резню сербу запретили ехать в США
Япония отреагировала на размещение российских военных на Курилах
Учительница захотела в ад ради любви ученика и поплатилась
«Человека убивали за неправильную считалочку»
От Чечни до Украины: он прошел все войны бывшего СССР и готов о них рассказать
Солдаты Европы
Евросоюзу нужна своя армия. Потеснит ли она НАТО?
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоЗаймутся делом
Лукашенко выбьет деньги из безработных. Они заплатят больше за газ и воду
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Спасение украинцев от вымирания возложили на бывших президентов
Первый президент Украины рассказал о быстрой кончине России
Маленькая революционная страна
Армяне прогнали старую власть и выбрали новую. Но остались с прежними проблемами
Украинская церковь заявила о независимости от Константинополя
Медвежья угроза
Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
Все материалы
Экономика
Поднять целину
Россия хочет освоить гектары земли. Почему пример надо брать с Канады?
«Не буди лихо, пока оно тихо»
Экологические налоги и меры по улучшению климата вызывают протест во всем мире
«В следующие пять лет будет взрыв чрезвычайных ситуаций»
Единственный способ избежать катастрофы — переход на метод альткотельной
«Аэрофлот» покарал еще двух авиадебоширов
Высокое напряжение
Этот рынок создал Илон Маск. Теперь ради миллиардов его теснят конкуренты
На чеченские горы потратят миллиарды рублей
МВФ согласился одолжить Украине почти четыре миллиарда долларов
Все материалы
Силовые структуры
Солдат неудачи
Он воевал в Донбассе, любил Гитлера и продавал наркотики. Теперь его ждет тюрьма
«Ты что, мразь, жив еще?»
Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Средняя взятка в России превысила полмиллиона рублей
У «цапка»-крабоеда нашли личный мангал
Банде брата бывшего футболиста «Зенита» дали 90 лет
Судье по делу Кокорина и Мамаева пригрозили расправой
Все материалы
Наука и техника
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»
Почему наши предки выжили и захватили всю планету
Остановите Землю!
Осьминоги под экстази, скрещивание овцы с человеком и другие дикие открытия года
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
Объяснен вред сахара
Найдена новая опасность вкусной еды
Неуправляемые траектории «Союз ТМА-10» и «Союз ТМА-11» остались загадкой
Все материалы
Спорт
Алина ЗагитоваНакатят по полной
Загитова и Медведева встретятся впервые в сезоне. Чемпионат России будет жарким
Нурмагомедов отказался разделять русских и кавказцев
Хоккеист НХЛ в кровь разбил лицо сопернику
Кафельников отрекся от противного «Спартака» и оградил детей от порнографии
Не знающий поражений в UFC россиянин узнал имя следующего соперника
Мамаев счел позором решение судьи оставить его и Кокорина в «Бутырке»
Пушки к бою
«Арсенал» и «Тоттенхэм» сойдутся в лондонском дерби. На что поставить?
Все материалы
Культура
Синдром отмены
Посадки рэперов, запреты фильмов и фейковые изнасилования: главные скандалы года
Ну и ню
Обнаженное тело на снимках Хельмута Ньютона и Дэвида Линча
Черные короли
Обратная сторона Нью-Йорка на снимках афроамериканского фотографа
Смерть Деда Мороза на детском утреннике попала на видео
Умерла режиссер «Пробуждения» и «Большого»
Раскрыты гастрольные заработки самых успешных музыкантов
Умер российский актер Олег Мартьянов
Все материалы
Интернет и СМИ
Как работал, так и заработал
Счастье в СССР показали американцам. Советскому человеку рассказать о нем забыли
Дибров открестился от передачи про «заразный» рак и поверивших в него россиян
В рекламе пива захотели видеть людей и животных
В войне двух самых популярных YouTube-блогеров в мире пострадали журналисты
Цены на еду из 2009 года спровоцировали у россиян нервное расстройство
Подготовку к отключению России от мировой сети проведут без «фатальных затрат»
Познер объяснил любовь россиян к Сталину
Все материалы
Ценности
Дефилейная часть
Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
Куда там волхвам!
Гид по подаркам: ценные вещи для дорогих людей
Цари горы
Дворцы над облаками и «половина богатства мира». Как жили Далай-ламы
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
Названа самая стильная одежда 2018 года
Раскрыта любимая поза Меган Маркл для фотографий
Prada пришлось извиняться за «расистские» вещи
Все материалы
Путешествия
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Спустились с ковчега
От черного туфа к зеленому винограду — сокровища Армении
«Казалось, она зайдет в мою комнату с ножом»
Россиянка съездила в Англию и столкнулась с яростью деревенских британцев
Неудачная посадка самолета в экстремальных погодных условиях попала на видео
Замерзший на Колыме испанец высказал мнение о россиянах
Пензенский аэропорт вознамерились назвать в честь любимого писателя Путина
Пассажир самолета назвал соседку «куском сала» и поплатился
Все материалы
Из жизни
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Красота и джаз
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и чем она живет
Леопард утащил трехлетнего ребенка в лес на глазах у матери
В китайском городе запретили Рождество
Посетитель ресторана нашел жемчужину в блюде и обогатился
Пятиметровый питон обвил пожарного на глазах у школьников
Все материалы
Установите это немедленно!
Десять современных технологий в автоомобиле, которые здорово облегчают нам жизнь
Тачки 2
Самые чудные автомобили самой странной гоночной серии мира — вторая часть
Porsche для бедных
Бюджетное купе, универсал и другие безумные версии нового Porsche 911
Лучшие двигатели года
Пикапы против электромобилей — неожиданные итоги конкурса 2018 года
Стали известны сроки появления в России обновленного Honda Pilot
Ford построил конуру с системой активного шумоподавления
Кен Блок выпустил юбилейную, десятую «Джимхану»
Все материалы
Дом
Восемнадцать плюс
В Москве есть квартиры дешевле 20 тысяч в месяц. Где и как их искать?
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
«У нас все при квартирах, а рожи злые»
Москвич не живет в одном месте дольше трех месяцев. И он счастлив
Рублевка подешевела
Названы места Подмосковья с самой дорогой землей
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
«Яндекс» задумал дорогостоящий переезд
Все материалы