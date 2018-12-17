Россия рассказала об отказе Японии учесть итоги Второй мировой войны

На данный момент в Токио дают понять, что не готовы учитывать итоги Второй мировой войны. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, обсуждая мирный договор между Россией и Японией, сообщает РИА Новости.

«Когда мы говорим на основе декларации 1956 года, это означает абсолютно безусловное признание Японией итогов Второй мировой войны. Пока наши японские коллеги на это не то что не готовы, они всячески дают понять, что это не получится. Ну, это серьезная вещь», — заявил Лавров.

Министр подтвердил, что между Россией и Японией возобновились переговоры по поводу мирного договора на основе декларации 1956 года. По этому документу СССР должен был передать острова Шикотан и Хабомаи Японии после заключения мира между странами, и это обязательство перешло Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза.

Однако, как напомнил Лавров, в 1960 году Япония заключила договор с США, и с того момента американцы получили возможность ставить свои военные базы где угодно на японской территории. Так как размещение американских систем ПРО в Японии — угроза российской безопасности, условия передачи островов должны быть пересмотрены. «Мы нашим японским коллегам это все сформулировали и ждем от них реакции», — заключил он.

В 1960 году Япония отказалась выполнять требования СССР и выдворять иностранные войска со своей территории. О пересмотре этого решения с тех пор речь не велась.

Российский президент Владимир Путин встретился с японским премьер-министром Синдзо Абэ 14 ноября в Сингапуре на саммите АСЕАН. По результатам встречи российский лидер подтвердил, что японская сторона готова к диалогу о мирном договоре.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!