Японский министр четырежды проигнорировал вопрос о мире с Россией

Министр иностранных дел Японии Таро Коно во время пресс-конференции ушел от ответа на вопрос о мирном договоре с Россией. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает ТАСС.

Министра попросили прокомментировать ход переговоров с Москвой о заключении мира и решении территориального вопроса. В частности, его призвали отреагировать на заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Токио необходимо признать итоги Второй мировой войны. Министру также напомнили, что Лавров, в отличие от него, активно комментирует российско-японские отношения.

Коно четыре раза попросил журналистов перейти к следующему вопросу. Затем один из присутствующих в зале сказал, что подобный уход от ответа не соответствует формату мероприятия. Глава МИД в ответ пояснил, что хочет «тщательно подготовить атмосферу для переговоров», пишет агентство.

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7 декабря в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане Лавров призвал Японию признать окончание войны. По его словам, это необходимая основа для обсуждения любых других проблем.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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