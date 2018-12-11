Из российских учебников истории вычеркнули захват Амурской области

Из учебников истории для 8-го класса убрали фразу о захвате Амурской области у Китая в XIX веке. Об этом сообщили ТАСС в издательстве «Просвещение».

Правку внесли после того, как родитель школьника из Благовещенска возмутился описанием событий, связанных с политическим кризисом в Китае: «Англия и Франция развязали Вторую "опиумную войну" 1857-1860 годов и получили доступ к внутренней торговле Китая. Россия захватила Амурскую область, Франция — часть вассального Китаю Вьетнама, Япония — некоторые острова».

В обновленной версии фраза, касающаяся действий России, отсутствует.

При этом в компании уточнили, что вызвавшая скандал версия учебника все еще находится в действующем федеральном перечне рекомендуемых к использованию изданий и может использоваться школами до принятия нового.

С нового года в «Просвещении» запустят сервис по сбору комментариев и замечаний к публикуемым издательствами материалам.

В Санкт-Петербургском институте истории РАН поддержали позицию россиянина. Там подчеркнули, что в 1858-1860 годах между Россией и Китаем была заключена целая серия договоров о приграничных территориях: Айгунский, Тяньцзиньский и Пекинский, поэтому о захвате говорить неуместно. По словам ведущего научного сотрудника института Игоря Лукоянова, Пекинский договор заключался в следующих обстоятельствах: «Во время Второй Опиумной войны (1856-1860) русский дипломат Николай Игнатьев выступил посредником между Китаем и Западными державами — Англией и Францией. Ему удалось достичь соглашения о том, что европейцы не будут штурмовать Пекин».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!