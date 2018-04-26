Треть российских школьных учебников забраковали

Министерство образования забраковало треть школьных учебников, претендовавших на включение в федеральный перечень, передает «Интерфакс» в четверг, 26 апреля.

Решение принято по результатам дополнительной экспертизы, проведенной в Российской академии образования (РАО).

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«1117 заключений, и из них только 781 — положительные, что наглядно демонстрирует эффективность именно государственной экспертизы», — сказала глава Минобрнауки Ольга Васильева. Ранее все исследованные в РАО книги уже прошли заказанные издательствами экспертизы.

Прошлой осенью, по данным агентства, Васильева сообщала о том, что 1,3 тысячи изданий, оставшихся в указанном перечне после значительного сокращения в 2014 году, — это «все равно слишком много».

В июне 2017 года глава Минобрнауки отмечала, что содержание школьной литературы «станет больше соответствовать современным и классическим представлениям о мире, науке и России» после того, как в ведомстве найдут новый баланс между многообразием изданий и их соответствием государственным стандартам.

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