Васильева предрекла резкое сокращение списка учебников

Список учебников резко сократится после того, как в Минобрнауки придут к взвешенным решениям о балансе между многообразием литературы и ее соответствием госстандартам. Об этом заявила журналистам глава ведомства Ольга Васильева, передает ТАСС.

По словам Васильевой, содержание книг «станет больше соответствовать современным и классическим представлениям о мире, науке и России».

Материалы по теме Один на всех Кому нужны единые школьные учебники по истории, русскому языку и литературе

Она рассказала, что в советское время учебная литература попадала в список рекомендованных Министерством просвещения только после апробации в экспериментальных школах. «Мы полагаем, что сегодня необходимо продолжить эту традицию апробации экспериментальных учебников, у нас для этого есть специальная сеть Федеральных инновационных и экспериментальных площадок», — отметила Васильева.

В четверг, 15 июня, в ходе прямой линии президент России Владимир Путин предложил подумать над введением базовых учебников по школьным предметам.

Ранее, 5 июня, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости новой линейки учебников по русскому языку, которая должна быть более выверенной, научно-обоснованной и доступной для понимания учеников. В настоящее время, по словам Матвиенко, пособий по русскому языку слишком много и сделаны они некачественно.