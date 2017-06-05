Мединский представил учебник по военной истории России

Министр культуры и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский представил учебник «Военная история России». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Минкульта рассказал о новой работе на московском книжном фестивале «Красная площадь».

«Хорошая книга, написанная группой ученых, я имел честь выступить в качестве редактора, скажем так, придумал эту идею и правил текст», — подчеркнул Мединский. По его словам, в РВИО рекомендуют этот учебник «в качестве пособия для дополнительного чтения, углубленного изучения истории в средней школе с 6-го по 11-й класс».

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«Главное требование к учебнику — чтобы читать его было не менее интересно, чем художественную литературу», — отметил министр культуры. Он объяснил, что в новой работе «рассказывается об истории России сквозь призму ее военной славы».

В ноябре 2015 года Мединский заявлял, что при составлении школьных учебников истории необходимо учитывать государственные интересы.