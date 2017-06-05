Матвиенко призвала обновить учебники по русскому языку

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать новые школьные учебники по русскому языку. Ее слова приводит «Интерфакс».

По словам Матвиенко, новая линейка учебников должна быть выверенной, популярной, научно-обоснованной. В настоящее время, по мнению спикера, пособий по русскому языку слишком много, многие из них плохо сделаны, не дают научной базы и непривлекательны для детей.

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Матвиенко заявила, что новые учебники должны обязательно выпускаться в бумажном формате. «Ребенок должен держать его в руках, он должен учиться по учебнику, а не по гаджету», — заявила она. Тем не менее спикер не исключает появление и электронной версии пособия.

21 июля 2016 года было объявлено о разработке в стране единой концепции языковой политики. Основные рабочие группы программы возглавляют специалисты НИИ проблем государственного языка Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), а координирует работу Общество русской словесности под председательством патриарха Кирилла. В частности, авторы проекта планировали разработать единый учебник государственного языка для высшей школы.