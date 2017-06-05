Около 60 процентов выпускников напишут ЕГЭ по обществознанию

ЕГЭ по обществознанию напишут почти 60 процентов выпускников. Экзамен станет самым массовым из тех, которые сдают по выбору, сообщает «Интерфакс».

Как сообщили в Рособрнадзоре, обществознание сдадут около 358 тысяч человек.

Выпускники пишут ЕГЭ по обществознанию в понедельник, 5 июня. Он проводится в четырех тысячах пунктов проведения экзаменов. На выполнение 29 заданий отводятся чуть более четырех часов.

С 2009 года выпускники школ обязаны сдавать ЕГЭ по русскому языку и математике. При этом 11-классник должен получить оценку не ниже установленной Рособрнадзором. Также школьники самостоятельно выбирают для сдачи ЕГЭ несколько предметов, необходимых им для поступления в вуз. С 2020 года обязательным станет экзамен по истории.