С 2020 года всех школьников обяжут сдавать ЕГЭ по истории

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории с 2020 года будет обязателен для всех выпускников. Об этом в четверг, 18 мая, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева. Ее слова приводит РИА Новости.

Министр в ходе лекции «Роль и место науки и образования в сегодняшней России. Вызовы и перспективы» отметила, что без знания истории стране невозможно двигаться дальше.

В ноябре 2016 года Васильева также сказала о возможном введении обязательного ЕГЭ по географии. При этом несколькими месяцами ранее она говорила, что существующая экзаменационная система должна быть изменена. Васильева предложила посмотреть на то, что «реально происходит, взять лучшее, отмести то, что не стоит брать дальше, и идти вперед».

С 2009 года выпускники школ обязаны сдавать ЕГЭ по русскому языку и математике. При этом 11-классник должен получить оценку не ниже установленной Рособрнадзором. Также школьники самостоятельно выбирают для сдачи ЕГЭ несколько предметов, необходимых для поступления в вуз.