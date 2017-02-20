Васильева выступила за введение обязательного ЕГЭ по истории

Министр образования Ольга Васильева заявила, что выпускники школ должны сдавать обязательный ЕГЭ по истории России, сообщает ТАСС.

«Этот вопрос требует обсуждения, но не может человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории», — сказала она.

В ноябре 2016 года Васильева поддержала инициативу введения обязательного ЕГЭ по географии.

В августе того же года глава Минобрнауки заявила, что существующая экзаменационная система должна быть пересмотрена. «Мы должны посмотреть, что реально происходит, взять лучшее, отмести то, что не стоит брать дальше, и идти вперед», — пояснила Васильева.

Начиная с 2009 года выпускники школ сдают два обязательных выпускных экзамена: русский язык и математику. При этом 11-классник должен получить оценку не ниже установленной Рособрнадзором. Также школьники самостоятельно выбирают для сдачи ЕГЭ несколько предметов, необходимых для поступления в вуз.

