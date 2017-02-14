Российские школы массово оборудуют глушилками перед ЕГЭ

В российских школах перед ЕГЭ могут быть в массовом порядке установлены средства подавления сотовой связи. По данным газеты «Ведомости», окончательно это решение будет принято после заседания межведомственной комиссии в марте, в котором примут участие Рособрнадзор, Роскомнадзор и Государственная комиссия по радиочастотам (ГКЧР) (подразделения Минсвязи, — прим. Ленты.ру).

Глушилки мобильной связи планируется устанавливать только в местах проведения экзаменов. Сообщается, что ранее еще не было случаев массового использования подобной техники.

Материалы по теме «Меня упрекают в консерватизме» Министр образования Ольга Васильева о том, что ждет студентов и школьников

С рекомендацией Рособрнадзора об установке блокираторов не согласился Роскомнадзор. Принципиальных возражений у ведомства не имелось, однако там настояли на получении одобрения ГКРЧ.

В 2012 году подобные меры приняли в школах Приамурского края. Департамент науки и образования Приморья запросил тогда 384 блокиратора связи сетей GSM, DCS, 3G и Wi-Fi для установки в общеобразовательных учреждениях. Закон, запрещающий использование мобильных телефонов при сдаче госэкзаменов, был принят Госдумой в 2011 году.