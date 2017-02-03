Глава Рособрнадзора попробует сдать ЕГЭ по русскому языку

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов сдаст Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку вместе с родителями учащихся. Об этом сообщает в пятницу, 3 февраля, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кравцов напишет экзамен 7 февраля в одной из московских школ. Таким образом он даст старт всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

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Как отмечается, матери и отцы выпускников в ходе мероприятия будут проходить через металлодетекторы, как это делают и учащиеся, а после написания экзамена — ожидать результатов. В акции примут участие более 50 субъектов страны.

30 января стало известно, что ЕГЭ по русскому языку попробует сдать и министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова.

В конце октября 2016 года Кравцов анонсировал внедрение новой модели ЕГЭ по литературе, которая предусматривает, что экзамен будет состоять целиком из творческих заданий.