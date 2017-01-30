Крымский министр Наталья Гончарова попробует сдать ЕГЭ по русскому языку

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова примет участие во Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». Об этом в понедельник, 30 января, сообщается на сайте регионального ведомства.

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Целью мероприятия является ознакомление родителей школьников и представителей средств массовой информации с процедурой проведения единого государственного экзамена, говорится в сообщении министерства.

Акция в форме ЕГЭ по русскому языку пройдет 8 февраля на базе средней общеобразовательной школы в Симферополе.

В ноябре прошлого года глава Минобороны и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу раскритиковал россиян за низкий уровень знаний в области географии и оценил их «примерно на три с минусом». В конце октября глава Рособрнадзора Сергей Кравцов анонсировал внедрение новой модели ЕГЭ по литературе, которая предусматривает, что экзамен будет состоять целиком из творческих заданий.