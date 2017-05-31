Более полумиллиона человек пришли сдавать ЕГЭ по математике

Более 560 тысяч человек в 5100 пунктах по всей России сдают сегодня, 31 мая, единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового уровня, сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Рособрнадзора.

На выполнение 20 заданий экзамена отводится три часа. Оцениваться работа будет по пятибалльной системе. Результаты опубликуют не позднее 14 июня.

Экзаменуемым достаточно набрать 3 балла, чтобы получить аттестат об окончании школы и возможность направить документы для поступления в вузы, где математика не входит в список вступительных испытаний.

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Ранее, 28 мая, российский путешественник Федор Конюхов пообещал взять в экспедицию школьников, успешно сдавших ЕГЭ. По его словам, речь идет о тех, кто сдаст государственный экзамен на «отлично» и поступит в вузы на специальности, которые так или иначе связаны с путешествиями, природой, экологией и с людьми.

18 мая глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о введении обязательного ЕГЭ по истории с 2020 года. По ее словам, это необходимо, «чтобы в сердце всегда было чувство гордости и сопричастности».