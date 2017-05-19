Васильева объяснила необходимость обязательного ЕГЭ по истории

Глава Минобрнауки Ольга Васильева рассказала, зачем делать ЕГЭ по истории обязательным для выпускников, сообщает ТАСС.

«Достаточно хорошо историю не знают ни школьники, ни студенты. Надо знать хорошо историю своей страны, литературу, живопись своей страны, музыку, достижения техники для очень простой цели: чтобы в сердце всегда было чувство гордости и сопричастности», — сказала она.

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18 мая глава Минобрнауки заявила, что с 2020 года ЕГЭ по истории станет обязательным для всех выпускников. Ранее она утверждала, что «не может человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории».

В качестве эксперимента ЕГЭ начали вводить в российских школах в 2001 году, спустя несколько лет ЕГЭ по русскому языку и математике стал обязательным для выпускников во всех регионах. При этом 11-классник должен получить оценку не ниже установленной Рособрнадзором. Также школьники самостоятельно выбирают для сдачи ЕГЭ несколько предметов, необходимых для поступления в вуз.