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В ОП задумали обязать школьников сдавать ЕГЭ по россиеведению

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Член комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты (ОП) России Роман Дощинский предложил ввести обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по россиеведению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОП.

«В обществе слышится возмущение о том, что дети не знают истории или плохо разбираются в художественной культуре, не знают географического расположения многих объектов», — объяснили в ОП. Инициатива Дощинского нацелена на устранение этой проблемы, заявили в палате.

Россиеведение, по задумке Дощинского объединит в себе темы истории, географии, художественной культуры и литературы. По его словам, конкретных предложений по интеграции этих программ в единую дисциплину ОП пока не разработала.

«Но думаю, что экзамен вполне может состоять из четырех частей, из которых последняя будет творческой, литературной направленности. И таким образом мы решим еще одну проблему, ведь надо что-то делать и с итоговым сочинением, статус которого до сих пор остается неопределенным», — поделился автор инициативы.

В феврале министр образования Ольга Васильева выступила за введение обязательного ЕГЭ по истории. Ранее, в ноябре 2016 года Васильева поддержала инициативу введения обязательного ЕГЭ по географии.

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