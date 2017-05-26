Конюхов пообещал взять с собой в экспедицию успешно сдавших ЕГЭ школьников

Российский путешественник Федор Конюхов пообещал, что возьмет с собой в экспедицию школьников, которые успешно сдадут единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает РИА Новости.

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«Тех, кто сдаст государственный экзамен на "отлично" и поступит в вузы, которые связаны с путешествиями, природой, экологией и с людьми, я возьму с собой в экспедицию», — заверил Конюхов.

Обращаясь с напутственными словами к выпускникам, путешественник также пожелал, чтобы выбранная ими профессия была романтичной. Тогда, по его мнению, молодым людям «все будет подвластно и интересно».

Основной этап ЕГЭ стартует 29 мая. Он начнется с тестов по информатике и географии и продлится до 1 июля. В настоящее время ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы. Он проводится по 14 общеобразовательным предметам.