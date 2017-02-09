Конюхов побил мировой рекорд по длительности полета на воздушном шаре

Российские воздухоплаватели Федор Конюхов и Иван Меняйло побили мировой рекорд по длительности беспосадочного полета на тепловом аэростате. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали организаторы экспедиции.

Путешественники провели в небе более 51 часа. Шар пролетел из Рыбинска (Ярославская область) более тысячи километров, сейчас он находится в районе поселка Осиновский в Саратовской области. Путешественники продолжают движение в сторону Казахстана.

По словам Конюхова самым сложным отрезком пути стала вторая ночь. Из-за холодов произошло обледенение оболочки шара, что повлияло на его вес и, соответственно, увеличило расход топлива.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал японским пилотам Мичио Канда и Хиразуки Такезава, которые сумели пролететь без посадки 50 часов 38 минут.

Воздухоплаватели поднялись в небо на аэростате «Бинбанк Премиум» — самом большом в России на данный момент. Объем его оболочки составляет 10 тысяч кубических метров.

За несколько часов до приземления

Утром в среду, 8 февраля, Конюхову и Меняйло удалось побить рекорд России по продолжительности полета. Они смогли продержаться в воздухе более 19 часов. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году и также принадлежал им.