Конюхов отправится в 50-часовой полет из Рыбинска

Российский путешественник Федор Конюхов во вторник, 7 февраля, отправится в полет на воздушном шаре, который продлится 51 час. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали организаторы экспедиции.

Полет стартует из Рыбинска (Ярославская область) ориентировочно в 7:00 мск. Задача Конюхова установить абсолютный мировой рекорд для тепловых аэростатов, продержавшись в воздухе дольше 51 часа. Ему нужно побить достижение японских пилотов Мичио Канда и Хиразуки Такезава, которые сумели пролететь без посадок 50 часов 38 минут.

Вместе с Конюховым в экспедицию отправится мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло. Они полетят на аэростате «Бинбанк Премиум», являющемся самым большим в России на данный момент. Объем его оболочки составляет 10 тысяч кубических метров.

Отмечается, что для успешного полета необходима низкая температура (менее 20 градусов Цельсия). 7 февраля в Рыбинске ожидается похолодание до минус 22 градусов. Уточняется, что погодное окно неидеальное, однако если не использовать его, то возможно подобный полет в Центральном Федеральном Округе в этом сезоне совершить уже не удастся.

В конце января сообщалось, что Конюхов и Чилингаров намерены впервые в истории достигнуть самой глубокой точки мирового океана на дне Марианской впадины. Погружение может состояться уже в 2018 году, сейчас идет строительство батискафа.