В Москве дали старт проекту Федора Конюхова «Русский космос»

В Государственном историческом музее на Красной площади дали старт проекту российского путешественника Федора Конюхова «Русский космос», итогом которого станет полет в стратосферу на воздушном шаре. Об этом в четверг, 12 января, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сам Конюхов не смог приехать на презентацию из-за плохого самочувствия. У него, как уточнили организаторы мероприятия, возникли небольшие проблемы со слухом.

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Конюхов намерен побить мировой рекорд по времени полета на воздушном шаре, установленный в 1997 году японцами Мичио Канда и Хиразуки Такезава. Для этой цели путешественнику нужно продержаться в воздухе не менее 52 часов.

Как рассказали на мероприятии, полет стартует в городе Рыбинске Ярославской области. Точная дата путешествия пока не определена. Для успеха экспедиции нужна температура воздуха ниже минус 20 градусов, пояснили организаторы презентации.

В рамках проекта будет создан фильм о полете, сняты клипы и выпущен альбом певицы Вики Цыгановой, которая также выступает организатором экспедиции.

Представители Конюхова заявили, что миссия «Русского космоса» — донести до мира мысль о духовном возрождении России. Они также отметили, что экспедиции Конюхова расписаны вплоть до 2024 года.

В понедельник, 9 января, появилась информация, что полет путешественника на воздушном шаре должен состояться в середине этого месяца.

В декабре 2016 года стало известно, что Конюхов решил побить мировой рекорд высоты подъема на тепловом аэростате. Для этой цели ему нужно достичь отметки в 25 тысяч метров.

