Конюхов рассказал о самом опасном моменте экспедиции в Марианскую впадину

Российский путешественник Федор Конюхов рассказал, какой момент экспедиции на дно Марианской впадины в Тихом океане будет, по его мнению, самым опасным. Об этом во вторник, 31 января, сообщает Национальная служба новостей (НСН).
По его словам, наиболее сложным будет всплытие. К батискафу Конюхова на магните прикреплен металлический груз. При достижении дна его можно отсоединить нажатием специальной кнопки.
«И стоит вопрос: а если не отцепится? Что тогда? Туда никакие спасатели не доберутся. Туда никакой трос не спустить, потому что там течения разные», — объяснил Конюхов.
Он добавил, что отцепить груз можно будет и дистанционно, с корабля, который будет ждать всплытия батискафа. Однако и этот вариант может не сработать, заметил путешественник. По его словам, кислорода в подводном аппарате хватит ему и его напарнику, исследователю Артуру Чилингарову, на 75 часов.
Конюхов также заявил, что он намерен погрузиться на океанское дно не ради рекордов, а для изучения Марианской впадины.
«Там сходятся две тектонические плиты, нужно взять пробы с одной и с другой и поднять на поверхность. Никто никогда не видел кусочка камня со дна Марианской впадины. С Луны доставили. Мы больше знаем Марс, чем Марианскую впадину», — сказал он.
Ранее в январе стало известно, что Конюхов и Чилингаров намерены достичь самой глубокой точки мирового океана — трещины в Марианской впадине глубиной свыше 11 тысяч метров. Там они планируют установить российский флаг и каменный православный крест.