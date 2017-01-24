Конюхов и Чилингаров установят крест и российский флаг на дне Марианской впадины

Путешественник Федор Конюхов вместе с полярником Артуром Чилингаровым намерены впервые в истории достигнуть самой глубокой точки мирового океана на дне Марианской впадины, сообщает РИА Новости. Они планируют установить там российский флаг и каменный православный крест.

«За всю историю еще никто не опустился на самое дно Марианской впадины. Было два погружения на 10 тысяч 800 метров. А там еще идет такая трещина, узкая-узкая, — 11 тысяч 25 метров. В эту трещину еще никто не садился... Чилингаров будет ставить там флаг Российской Федерации, а я, как православный священник, поставлю крест», — отметил Конюхов.

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Дата экспедиции пока не определена, поскольку пока только идет строительство нового батискафа, рассчитанного на двух человек. По информации агентства, погружение может состояться в 2018 году. Российские исследователи намерены не только опуститься на дно самого глубокого океанического желоба Земли, но и провести там несколько суток для всестороннего его изучения.

23 января художник-камнерез Владимир Михайлов передал путешественнику крест, изготовленный им из реликтового известняка палеозойской эры — возраст камня составляет порядка 360 миллионов лет. Материал для креста, размеры которого составляют полметра на метр, был найден на берегу горной реки Мсты в Боровичском районе. «Он является природным реликтовым камнем, который "создался" на основании древнего морского дна, то есть это осадочные породы, в которые входит практически вся биологическая память земли», — добавил Михайлов.

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Конюхов объявил о намерении погрузиться на дно Марианской впадины 1 августа 2016 года — после кругосветного перелета на воздушном шаре. Тогда же он сообщил о планах долететь до стратосферы на воздушном шаре и установить новый мировой рекорд.

Марианская впадина — самый глубокий из известных на Земле подводных желобов. Она расположена на западе Тихого океана. В мае американцы начали онлайн-трансляцию происходящего в Марианской впадине.