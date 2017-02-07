Конюхов вылетел из Рыбинска на воздушном шаре

Российский путешественник Федор Конюхов вылетел из города Рыбинска в Ярославской области на воздушном шаре для установки нового рекорда. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Старт состоялся около 9:00 мск. Конюхов вместе с партнером Иваном Меняйло, мастером спорта по воздухоплаванию, планируют продержаться на высоте дольше 51 часа, побив таким образом абсолютный мировой рекорд для тепловых аэростатов.

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Предыдущее аналогичное достижение принадлежит японским пилотам Мичио Канда и Хиразуки Такезава, которые сумели пролететь без посадок 50 часов 38 минут.

За Конюховым будет следовать наземная группа, одной из задач которой станет подбор отработанных газовых баллонов. Изначально предполагалось, что путешественники стартуют в 7:00 мск, однако ожидание подходящих условий для взлета, в частности, температуры ниже 20 градусов Цельсия, затянулось.

Как передает телеканал «360», воздушный шар будет двигаться с минимальной скоростью и на небольшой высоте, чтобы сэкономить больше топлива. Посадка аэростата запланирована в Тамбовской области. Весь полет будет совершен в обход Москвы и ее аэропортов.

Конюхов и Меняйло отправились в полет на аэростате «Бинбанк Премиум», который является самым большим в России на данный момент. Объем его оболочки составляет 10 тысяч кубических метров.

В конце января стало известно, что Конюхов намерен совершить экспедицию в самую глубокую точку мирового океана на дне Марианской впадины.

