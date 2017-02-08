Побит рекорд России по продолжительности полета на воздушном шаре

Воздухоплавателям Федору Конюхову и Ивану Меняйло удалось побить рекорд России по продолжительности полета на тепловом аэростате. Путешественники, которые вылетели из Рыбинска утром во вторник, 7 февраля, смогли продержаться в воздухе более 19 часов. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель генерального спонсора проекта — «Бинбанка».

Во время своей экспедиции воздухоплаватели планируют побить мировой рекорд по продолжительности полета. Для этого им нужно продержаться в небе более 51 часа. На момент публикации новости Конюхов и Меняйло пролетели уже около 500 километров за 25 часов. Средняя скорость их полета составляет 20 километров в час. По состоянию на 10:04 мск 8 февраля путешественники пролетели поселок Ермишь в Рязанской области и движутся в сторону Мордовии.

Наблюдать за траекторией движения шара в режиме реального времени можно на специально созданном сайте.

Конюхов и Меняйло отправились в полет на аэростате «Бинбанк Премиум», который является самым большим в России на данный момент. Объем его оболочки составляет 10 тысяч кубических метров. Шар будет двигаться с минимальной скоростью и на небольшой высоте, чтобы сэкономить больше топлива.

Предыдущий рекорд России по продолжительности беспосадочного полета на воздушном шаре был установлен Конюховым и Меняйло весной 2015 года, тогда им удалось продержаться в небе 19 часов 10 минут.