Конюхов раскрыл подробности рекордного полета на воздушном шаре

Российский путешественник Федор Конюхов рассказал, как будет проходить полет на тепловом аэростате, который стартует рано утром 7 февраля из Рыбинска. Об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник, 6 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Как отметил Конюхов, во время экспедиции работать придется каждую минуту, времени на отдых не будет.

В полет он отправится с другим российским воздухоплавателем Иваном Меняйло. На шаре будет 73 баллона с газом, общий их вес составит около 10 тонн.

«Наше воздушное пространство представляет из себя мозаику из запретных, опасных и прочих зон», — отметил Меняйло. Он добавил, что такой полет требует от пилотов предельной концентрации и внимания.

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Ожидается, что шар полетит через Ростов Великий и Рязань и приземлится где-то в районе Тамбова. При этом траектория движения во многом зависит от ветра и погоды.

Конюхов уточнил, что полет будет проходить на минимальных высотах. Это позволит путешественникам сократить расход топлива. Однако ночью шар будет подниматься выше, чтобы не задеть линии электропередач и другие объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что задача Конюхова — установить абсолютный мировой рекорд для тепловых аэростатов, продержавшись в воздухе дольше 51 часа. Путешественник с партнером полетят на аэростате «Бинбанк Премиум», являющемся самым большим в России на данный момент. Объем его оболочки составляет 10 тысяч кубических метров.